Nuova Kia Optima: ecco come sarà

Kia ha finalmente pubblicato le prime foto teaser della nuova Kia Optima e sembra che la vettura possa superare le aspettative proprio come ha fatto la nuova Sonata. Tecnicamente, Kia sta mostrando la berlina K5, che è l’equivalente coreano della Optima, ma questa dovrebbe essere uguale alla nuova Optima che verrà lanciata nel resto del mondo. Dire che la nuova Kia Optima sembra drasticamente diversa dal suo predecessore è un eufemismo. I rendering pubblicati nei mesi scorsi da appassionati e addetti ai lavori hanno immaginato la nuova Optima con un design evolutivo, ma siamo lieti di dire che non è così. Mostrata in alcune immagini teaser, la berlina rinnovata presenta un tetto spiovente, che le conferisce un profilo elegante, in stile fastback.

Nuova Kia Optima: prime immagini ufficiali

Nella parte anteriore, c’è una griglia “Tiger nose” più ampia che verrà applicata alle auto di prossima generazione della casa automobilistica e distintivi fari a forma di Z che si fondono perfettamente con la griglia anteriore. Kia afferma che il design dei fari e dei fanali posteriori della nuova Kia Optima ricorderà la forma di un battito cardiaco. Sul retro, c’è un sottile spoiler sul cofano del bagagliaio e fanali posteriori a tutta larghezza. Dando un’occhiata agli interni, ci accorgiamo che in essi trovano spazio due grandi schermi per il quadro strumenti e il sistema di infotainment completamente digitali.

I dettagli tecnici sono ancora tenuti segreti, ma un recente rapporto di The Korean Car Blog afferma che Kia introdurrà un nuovo modello Optima GT alimentato dallo stesso motore a quattro cilindri turbocompresso da 2,5 litri dell’imminente Hyundai Sonata N Line. Secondo quanto riferito, la nuova vettura di Kia sarà offerta anche con il motore turbo-quattro da 1,6 litri della Sonata che produce 180 CV. Kia non ha detto quando verrà presentata la nuova Optima, ma ci sono buone probabilità che debutterà al Los Angeles Auto Show del 2019 a novembre.

