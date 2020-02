Nuova Kia Sorento: ecco quando sarà svelata

La presentazione ufficiale della nuova Kia Sorento è molto vicina e il marchio coreano si sta preparando per questo. Ecco perché oggi sono stati pubblicati primi teaser del famoso SUV, in previsione dell’imminente arrivo del modello, che si svolgerà durante il Motor Show di Ginevra 2020 , il 3 marzo. In questi primi teaser pubblicati dal marchio coreano possiamo vedere molte delle nuove funzionalità del modello. Come nel caso della zona anteriore, dove è possibile vedere chiaramente la nuova e ora più stilizzata griglia classica Tiger Nose del marchio e la nuova ottica frontale, compresa la sua grafica a LED a forma di boomerang.

La presentazione ufficiale della nuova Kia Sorento avverrà il prossimo 3 marzo al Salone dell’auto di Ginevra

Per quanto riguarda invece la parte posteriore succede la stessa cosa, perché nonostante sia un’immagine volontariamente oscurata, arriva a mostrare perfettamente dettagli come l’ottica verticale, le forme del portellone e lo spoiler più alto. L’aspetto di questi teaser rivela in gran parte il design del modello, che in realtà è stato completamente filtrato con l’ultima serie di foto spia apparse sul web nei giorni scorsi. In quella serie di immagini abbiamo potuto vedere una copia completamente senza veli della nuova Kia Sorento. Ricordiamo infine che questa nuova generazione non solo sarà caratterizzata da un design nuovo e più moderno, ma rilascerà anche nuovi motori, tra cui propulsori ibridi con tecnologia MHEV a 48 volt.

