Nuova Maserati Alfieri: ecco quando sarà presentata

La nuova Maserati Alfieri è indubbiamente uno dei modelli più attesi nel mondo dei motori. Tante volte il debutto di questo veicolo è stato rinviato dalla casa automobilistica del Tridente. La prima volta che la vettura è stata mostrata sotto forma di concept car fu in occasione del Salone dell’auto di Ginevra 2014 e da allora Alfieri è stata costantemente presente nei piani industriali del marchio del Tridente. Nonostante ciò il suo debutto è stato rinviato di anno in anno. Ultimamente si era sparsa la voce che la sua presentazione potesse avvenire in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra che avverrà nel mese di marzo.

La nuova Maserati Alfieri debutterà ufficialmente nel corso del prossimo mese di marzo

Nelle scorse ore però è stato ufficializzato che la nuova Maserati Alfieri verrà presentata nel corso del prossimo mese di maggio. E’ stata la stessa Maserati con un teaser ad ufficializzare l’importante debutto. L’Alfieri sarà una coupé sportiva a due porte con una configurazione a 2 + 2 posti. La vettura sarà particolarmente leggera grazie ad un uso massiccio di alluminio nella sua struttura. L’auto dovrebbe debuttare a Modena, città in cui sorge la sede principale del marchio italiano che fa parte del gruppo Fiat Chrysler Automobiles.

Ricordiamo che Alfieri avrà anche una versione completamente elettrica destinata a far parlare di se’ a lungo nel mondo dei motori. E’ facile immagine a questo punto che nei prossimi mesi maggiori dettagli su questo futuro modello del Tridente saranno diffusi dalla stessa casa italiana. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità sulla nuova Maserati Alfieri.

Ti potrebbe interessare: Maserati: la casa del tridente torna ad essere protagonista con una notizia da record

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest – Youtube – contattaci su Whatsapp al nuovo numero 3516559380 - inserite questo numero in rubrica e inviarci il seguente messaggio tramite whatsapp: "notizie", vi risponderemo il prima possibile.