Nuova Mazda MX-30: prime immagini del nuovo suv elettrico

Il primo modello completamente elettrico di Mazda è stato svelato nelle scorse ore e sarà presentato in Europa nell’estate del 2020. Mazda MX-30 è un piccolo crossover che seguirà la particolare filosofia di Mazda in diverse aree della sua implementazione. Il primo importante elemento di differenziazione è lo sforzo dell’azienda per mantenere basso il peso, vicino a 1.700 kg. Per fare questo, ovviamente, c’è un inevitabile compromesso. La dimensione della batteria è piccola quanto la sua capacità di 35,5 kWh. Ciò significa che l’autonomia non sarà eccezionale, poiché l’MX-30 avrà una capacità di appena 200 chilometri.

Prime immagini ufficiali del nuovo Mazda MX-30, primo modello completamente elettrico della casa giapponese

Questi numeri non sono quelli finali, con l’auto che verrà presentata ufficialmente a Ginevra, dove saranno svelate tutte le sue caratteristiche tecniche del veicolo. Il suo prezzo dovrebbe partire da 35.000 euro. Mazda afferma che la sua auto sarà particolarmente adatta per viaggi giornalieri da 40 a 70 chilometri al giorno per percorsi urbani e suburbani e richiederà una ricarica completa ogni tre giorni. In effetti, non ci sono piani per una batteria più grande, anche se c’è spazio per pacchi batteria più ampi.

Invece Mazda sta pensando di copiare la BMW e l’i3 Extender con un piccolo motore che potrebbe inserirsi in uno spazio privo di batteria e servire – come l’i3 – solo per la ricarica delle batterie. Per il resto segnaliamo che il telaio e gran parte delle altre tecnologie presenti nella nuova Mazda MX-30 provengono dal CX-30, sebbene il design sia ancora più sportivo e la griglia anteriore sia stata mantenuta solo con lo scopo di assomigliare a un’auto normale piuttosto che a una moderna auto elettrica.

