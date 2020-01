Nuova Mercedes Classe A ibrida: ecco quando arriva

Mercedes prepara il lancio commerciale e le vendite della nuova Mercedes Classe A 250 e, la variante ibrida plug-in della compatta che completa la sua offerta. Gli ordini sono stati aperti lo scorso novembre e le consegne sono già programmate tra febbraio e marzo 2020, anche se per il momento solo in Germania. Il sistema ibrido plug-in della nuova Mercedes Classe A è lo stesso sistema utilizzato anche nella Classe B , GLB , Classe A Berlina e nella nuova GLA , che combina il motore a benzina da 1,3 litri e 163 CV con un motore elettrico da 102 CV.

La nuova Mercedes Classe A ibrida dovrebbe fare il suo debutto a breve

La vettura di Mercedes è dotata di trazione anteriore e cambio automatico a doppia frizione e 8 velocità. Il veicolo dispone di una batteria agli ioni di litio con una capacità netta di 10,7 kWh, ricaricabile fino all’80 per cento in meno di 30 minuti e con un’autonomia massima di 50 chilometri, oltre a poter muoversi in modalità elettrica raggiungendo una velocità massima di 140 km / h .

Per ora, questa versione della nuova Mercedes Classe A è stata confermata solo per Francia e Germania, inclusa la variante a tre volumi di Classe A 250 e Berlina. Siamo in attesa che il marchio comunichi dettagli e prezzi per gli altri paesi. Vi aggiorneremo naturalmente non appena arriveranno ulteriori novità su questo atteso modello di Mercedes.

Ti potrebbe interessare: Mercedes mostra il teaser di un misterioso prototipo che sarà svelato al CES

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube