Nuova Mercedes CLS: ecco quali saranno le principali novità

Non sembra che la Mercedes CLS durerà a lungo sul mercato. Il marchio della stella ha appena messo in vendita un aggiornamento della berlina sportiva che, in realtà, è più una ri-attrezzatura per il 2021, perché non presenta alcun cambiamento estetico , né leggero né profondo. Per l’esterno, l’azienda tedesca si è limitata ad espandere la gamma di colori con due nuove opzioni , la ” Cirrus Silver” e la “Mojave Silver” , mentre l’interno beneficia di alcuni dei miglioramenti apportati al fratello minore così come il doppio schermo da 10,25 pollici di serie e il 12,3 pollici opzionale per il quadro strumenti digitale e il sistema di infotainment MBUX.

Ecco quali sono le principali novità per la nuova Mercedes CLS introdotte dalla casa tedesca

Questo sistema migliora anche grazie all’intelligenza artificiale, che avrà un promemoria e una funzione predittiva. oltre a un assistente interno opzionale che funziona con i gesti. Tra le altre nuove funzionalità, il sistema di navigazione ora ha anche aumentato la realtà con la navigazione attiva , tra cui un’animazione delle frecce di direzione della strada, il numero dei portali e anche un assistente del semaforo.

Mercedes ha inoltre ampliato le dotazioni di serie con nuove funzioni di assistenza alla guida, come “Active Brake Assist” , una frenata autonoma che tenta di fermare il veicolo evitando una collisione immediata. Puoi anche contare sull’Active Speed ​​Limit Assistant che mantiene la velocità della strada trasmessa dalla funzione di riconoscimento del segnale , su strada e autostrade, nonché in curve, rotatorie o incroci.

Inoltre, la gamma dei motori della nuova Mercedes CLS è anche più limitata a sole quattro opzioni , a seconda dei mercati. La gamma comprende le versioni CLS 220 d, CLS 400 d 4MATIC, CLS 450 4MATIC e CLS 53 4MATIC + , la prima quattro cilindri 194 CV e le restanti tre meccaniche sei cilindri in linea e 3,0 litri con 330, 367 e 435 CV , con cambio automatico a 9 velocità.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube