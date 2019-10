Nuova MINI Countryman: ecco le ultime novità

La nuova MINI Countryman è stata avvistata in pieno giorno. MINI continua a lavorare a pieno regime nello sviluppo che subirà l’attuale generazione del noto modello premium britannico. Un aggiornamento che permetterà al veicolo di affrontare il resto della vita commerciale che lo attende prima di subire una revisione completa.

Nel 2021 arriverà la nuova Mini Countryman, ecco le novità principali

A differenza di altri avvistamenti precedenti, nelle ultime foto spia della nuova Mini Countryman trapelate in rete possiamo scoprire dettagli nuovi e interessanti. Come ogni lifting che si rispetti, il nuovo modello riceverà un nuovo design.

Il camuffamento è presente sia nella parte anteriore che in quella posteriore, ed è logico pensare che queste saranno le zone in cui avverranno i maggiori cambiamenti. Nella parte anteriore, ritocchi riguarderanno elementi come la griglia, il paraurti, i fari antinebbia e i gruppi ottici.

Nella zona posteriore della nuova Mini Countryman notiamo la presenza di nuovi gruppi ottici. Inoltre nel modello troverà spazio un nuovo design delle ruote oltre a più colori della carrozzeria. Ciò aumenterà le opzioni di personalizzazione offerte dal modello di MINI.

Anche all’interno sono attese novità importanti. In particolare si dice che un sistema multimediale aggiornato che darà accesso a nuovi servizi digitali online. È prevista anche l’introduzione del nuovo quadro strumenti digitale recentemente rilasciato nella MINI Cooper SE.

Infine Per quanto riguarda la sezione meccanica, non ci saranno cambiamenti importanti. La nuova gamma di motori di Countryman manterrà la stessa composizione.

