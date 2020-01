Nuova Nissan Qashqai N-TEC Edition: ulteriori dettagli sul SUV

Nissan ha creato una nuova Nissan Qashqai N-Tec più avanzata che mai e per la quale garantisce “una guida di lusso a un prezzo accessibile”. In particolare, il marchio ha voluto dare al SUV più venduto della sua gamma un’immagine più potente e sorprendente e più tecnologia già nella versione standard. La Nissan Qashqai N-Tec 2020 sorprenderà, innanzitutto, per il suo nuovo aspetto, in cui i cerchi in lega da 19 pollici completamente neri, i fari scuri, la griglia anteriore con trattamento speciale e gli alloggiamenti degli specchietti in nero lucido, offriranno un design molto più dinamico. All’interno, il nero continua come tono predominante nei sedili imbottiti in PVC / Alcantara e, ad esempio, nelle prese d’aria.

Nissan lancia sul mercato una nuova Nissan Qashqai N-Tec più avanzata che mai

Tuttavia, uno dei punti salienti della nuova Nissan Qashqai N-Tec 2020 è che raggiungerà il mercato con il sistema ProPilot standard, come con l’ Intelligent Park Assist , finora disponibile solo a livelli più alti. Questo sistema consente la supervisione della guida per aiutare a mantenere il SUV nella sua corsia, regolare la velocità, guidare negli ingorghi e controllare la distanza con il veicolo precedente. Da parte sua, l’assistente di parcheggio intelligente è in grado di identificare lo spazio di parcheggio ed eseguire la manovra da solo, con il guidatore che regola semplicemente la velocità.

La nuova Nissan Qashqai N-Tec dispone anche del sistema di informazione e intrattenimento NissanConnect, che include già Apple CarPlay e Android Auto. Totalmente collegabile a qualsiasi dispositivo mobile, consente di utilizzare tutti i tipi di applicazioni audio, di navigazione e di messaggistica più diffuse tramite touchscreen e controllo vocale. Al momento Nissan non ha rivelato ulteriori dettagli su quando sarà disponibile sul mercato o sul prezzo che questa nuova Qashqai N-Tec avrà. Vi aggiorneremo quando arriveranno ulteriori informazioni.

Ti potrebbe interessare: Nissan aggiunge un rivestimento altamente tecnologico per Qashqai, X-Trail e Micra

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube