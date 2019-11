Nuova Opel Corsa: ecco che arriva in Italia, anche elettrica

Ecco che arriva in Italia, tutti la aspettavano, stiamo parlando della nuova Opel Corsa, a 37 anni dalla sua nascita, auto molto ricercata e amata un pò da tutti, giovani, donne e anche per piccole famiglie. Siamo alla sesta generazione e la prima prodotta con la Peugeot, arriveranno tutti i tipi di motori compreso l’elettrico, l’auto a zero emissioni verrà lanciata sul mercato in primavera.

Vediamo la sesta generazione dell’Opel Corsa cosa ci offre

Sarà un auto molto rimodernata e alleggerita, il motore a benzina sarà uno, il 1.2 tre cilindri da 75 cavalli, 101 cavalli e 131 cavalli. Mentre il motore diesel sarà il turbo da 1.5 da 102 cavalli e sarà disponibile con il cambio manuale a sei marce oppure cambio automatico a otto rappporti. Le versioni che saranno lanciate in Italia saranno tre: la Edition, la Elegance che sarà un pò più curata e raffinata rispetto la Edition e poi quella con caratteristiche più sportive, la GS line.

Per quanto riguarda la versione elettrica si avrà un motore che produrrà 136 cavalli con un’autonomia di 330 chilometri grazie alle batterie che saranno inserite sotto il pianale.

Grandi novità per quanto riguarda la tecnologia e la sicurezza, ci sarà il rilevatore che segnala la stanchezza del conducente, poi ci sarà anche il mantenimento di corsia, la frenata automatica e di emergenza in caso di attraversamento dei pedoni e al riconoscimento dei ciclisti, e per finire il sistema che riconosce i segnali stradali.

Per i prezzi di listino si oscilla dalla Opel Corsa base con il prezzo di 15.550,00 euro fino ad arrivare ad un massimo di euro 33.000,00 per quella elettrica.

Opel Astra Sports Tourer restyling 2019

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube