Nuova Opel Mokka: Jürgen Klopp l’ha già provata

La nuova Opel Mokka è un crossover SUV sviluppato dal marchio tedesco. Non ha ancora una data di presentazione, ma è noto che il suo arrivo sul mercato è previsto per l’inizio del 2021. Avrà una versione completamente elettrica, la stessa già testata da Jürgen Klopp, uno degli allenatori di calcio di maggior successo di oggi. L’Opel Mokka si basa sulla piattaforma CMP Group e PSA e tutto indica che condividerà il motore elettrico con Peugeot e-2008. Tra i suoi concorrenti più chiari ci sono veicoli come la Ford Puma, la Nissan Juke o la Renault Captur. “Che Supercar! Ti divertirai molto. Non puoi immaginarlo. L’ho già guidata”, ha detto il tedesco in un video promozionale.

Anche l’ex calciatore e attuale allenatore del Liverpool Jurgen Klopp ha provato la nuova Opel Mokka

È previsto che la nuova Opel Mokka sia più grande di quella attuale. La sua immagine cambierà radicalmente e si baserà su ciò che indossava Opel GT X Experimental Concept dell’anno 2018. Come è stato visto nei diversi muli di prova che Opel utilizza, la nuova Mokka manterrà l’essenza estetica della parte anteriore del prototipo menzionato. Ciò sarà particolarmente evidente nella versione elettrica, che partirà dalla piattaforma CMP come Peugeot e-2008.

La gamma meccanica della nuova Opel Mokka 2021 promette di essere praticamente identica a quella della Peugeot 2008. Ciò significa che saranno offerti almeno due versioni del motore a benzina 1.2 PureTech a tre cilindri e un po ‘più del quattro cilindri a 1,5 cilindri. La grande star, tuttavia, sarà la Opel Mokka-e – il nome non è ancora ufficiale -, che avrà lo stesso motore che già equipaggia l’ e-208, la Corsa-e e il già citato e-2008 . Ciò significa che fornirà una potenza di 136 cavalli e una coppia massima di 260 Newton metri. La batteria che alimenterà il motore sarà di 50 chilowattora di capacità, con la quale il SUV compatto deve superare leggermente i 300 chilometri di autonomia.

