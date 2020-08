Nuova ordinanza Santelli: provoca panico e senso di smarrimento. Durante la notte è stata diffuso il provvedimento che fa temere il peggio: un ritorno dei contagi da Corona-Virus. Probabilmente provocata dal timore di un innalzamento improvviso della curva dei contagi, l’ordinanza prescrive nuovi comportamenti anti-Coronavirus.

Nuova ordinanza Santelli: obbligo di mascherine in luoghi chiusi e aperti

La nuova ordinanza firmata, durante la notte, dalla Governatrice Santelli, reintroduce l’obbligo di indossare le mascherine nei luoghi chiusi ed in quelli aperti al pubblico, quando non è possibile rispettare le distanze prescritte in termini di distanziamento sociale. L’ordinanza si è resa necessaria dopo un acceso dibattito con il Governo, probabilmente dovuto ad un innalzamento della curva dei contagi. Le nuove misure sono in vigore da oggi 13 Agosto e lo resteranno per l’intera durata del mese.

Questo l’articolo 2 del provvedimento: È disposto l’obbligo dell’uso delle mascherine o altre protezioni idonee a proteggere le vie respiratorie, in tutti i luoghi chiusi e all’aperto accessibili al pubblico, nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata, fermo restando in ogni caso il divieto di assembramento.

Nuova ordinanza Santelli: obbligo di sottoporsi a tamponi per certi soggetti

Nella nuova ordinanza Santelli è disposto anche l’obbligo di sottoporsi a tampone per chi faccia rientro da alcuni luoghi elencati. L’articolo che apre il provvedimento dispone: Ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19, alle persone che intendono fare ingresso o rientro nel territorio regionale – con tratte dirette o attraverso scali o soste intermedie – avendo soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti in Croazia, Grecia, Repubblica di Malta o Spagna, […]si applicano le seguenti misure di prevenzione, alternative tra loro:

a) presentazione dell’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio regionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone con risultato negativo;

b) obbligo di sottoporsi ad un test mediante tampone rino-faringeo entro 48 ore dall’ingresso nel territorio regionale presso l’Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente.

Giovane diffonde notizia del contagio su Instagram per aver frequentato discoteca:

I timori derivati dalla nuova ordinanza Calabrese sono stati esasperati con l’annuncio di un giovane calabrese. Egli è risultato positivo al Covid-19 e pare attualmente ricoverato a Catanzaro, nel reparto malattie infettive. Il giovane avrebbe frequentato due discoteche nello scorso week-end nella zona di Soverato. Il ragazzo, mediante un annuncio sul social, ha consigliato a chiunque sia entrato in contatto con lui, di sottoporsi a tampone.

Nel frattempo il Sindaco di Soverato ha deciso di chiudere, mediante ordinanza, tutte le discoteche locali. I due titolari delle discoteche frequentate dal ragazzo nel week end avevano, però, già deciso per la chiusura per sanificazione dei locali.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube