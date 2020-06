Nuova Peugeot 308: emergono nuovi dettagli

La Peugeot 308 2020 è un leggero aggiornamento della seconda generazione del modello la cui missione è quella di terminare la sua vita commerciale nel miglior modo possibile. Le modifiche sono limitate ai dettagli estetici e alla presenza di un touchscreen più grande. La terza generazione della Peugeot 308 è proprio dietro l’angolo. Tuttavia, la firma del leone ha deciso di dare un po’ di rinnovamento al presente, efficace dal 2013 e rinnovata nel 2017, per guadagnare competitività contro concorrenti come la Volkswagen Golf o la Seat León , che hanno appena presentato le loro nuove generazioni.

La nuova Peugeot 308, che mantiene intatte le sue proporzioni con una lunghezza di 4,25 metri, lancia un nuovo colore per il corpo blu chiamato Vertigo Blue. Nuovi modelli per i cerchi stanno arrivando. Le finiture più complete ora hanno il pacchetto Black Pack grazie al quale i dettagli cromati diventano nero lucido. Tra questi ci sono i telai della griglia anteriore, i finestrini, gli indicatori di direzione e, nel caso della versione familiare, le barre del tetto.

L’interno della Peugeot 308 2020, che mantiene il concetto di i-Cockpit , rimane praticamente intatto, tranne per l’aspetto di un nuovo touchscreen da 10 pollici che sostituisce il precedente da 9,7. Né cambia lo spazio disponibile per il caricamento, che nel caso della versione a cinque porte è di 420 litri e nel caso della SW è 610.

Peugeot 308 2020 fa il suo debutto con una nuova offerta commerciale semplificata che si basa su tre livelli di allestimento chiamati Active, Allure e GT. Ognuno di essi può essere completato con un livello intermedio chiamato ‘Pack’. La nuova Peugeot 308 ha ausili alla guida come il programmatore di velocità attiva, il sistema di riconoscimento del segnale stradale, il sistema di mantenimento della corsia, la frenata automatica di emergenza con un rilevatore di pedoni e ciclisti o la telecamera di retromarcia. Confermata l’attuale gamma di motori. Peugeot non ha comunicato il prezzo di questo aggiornamento della sua 308, anche se finora non dovrebbe differire molto da quello attuale.

Ti potrebbe interessare: Peugeot ridurrà il limite di emissioni a marzo con le vendite di ibridi ed elettrici

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube