Nuova Renault Megane: ecco le principali novità

Renault ha aggiornato l’intera gamma Megane per l’anno modello 2020, offrendo per la prima volta una versione ibrida plug-in. Chiamata E-Tech Megane, questa combina il motore a benzina a quattro cilindri da 1,6 litri con due motori elettrici per una potenza totale del sistema di 160 CV (158 CV / 118 kW) e viene fornito con un innovativo cambio multi-mode senza frizione per ottimizzare cambio di marcia. L’auto è dotata di una batteria da 9,8 kWh che le consente di funzionare a energia elettrica per 50 km e fino a una velocità massima di 135 km / h nel ciclo di prova WLTP misto e per 65 km in città. La Renault stima che emetta meno di 40 grammi di anidride carbonica per chilometro, ma il dato WLTP non è stato ancora annunciato.

Il modello presenta tre modalità di guida denominate Pure, MySense e Sport, con la prima in modalità completamente elettrica, a condizione che la batteria sia sufficientemente carica. La seconda ottimizza il sistema ibrido per ridurre i costi di gestione e viene fornito con una speciale funzione “E-Save” che consente di risparmiare almeno il 40 per cento della carica della batteria, mentre la Sport consente ai conducenti di sfruttare appieno l’auto combinando la potenza della tre unità.

I cambiamenti di design di Megane rispetto alla precedente versioni non sono molti, ma alcune delle novità principali sono un nuovo paraurti anteriore, il rivestimento cromato nei bordi dei fendinebbia e i deflettori dell’aria che sono stati rinnovati. L’auto vanta parafanghi più pronunciati, linee di contorno rialzate dei fanali posteriori e degli indicatori dinamici, nonché nuove ruote da 16 e 18 pollici. Le finiture di vernice Solar Copper, Baltic Grey e Highland Grey sono state aggiunte alla tavolozza dei colori e tutte le versioni presentano i nuovi fari LED Pure Vision.

Renault ha modernizzato gli interni della nuova Megane dotandola per la prima volta di uno schermo digitale da 10,2 pollici, che si unisce al nuovo sistema di infotainment da 9,3 pollici, sia con la navigazione che con l’integrazione dello smartphone. Infine segnaliamo che sono disponibili nuove funzionalità di assistenza alla guida, tra cui Highway & Traffic Jam Companion, che è un sistema semi-autonomo di livello 2 che può essere attivato a velocità comprese tra 0 e 160 km / h.

