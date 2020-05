Nuova riforma pensione Quota 100 nel 2022 con una pensione completamente contributiva e aumento dell’età pensionabile, sono questi gli scenari che sono sul tavolo tecnico con disputa tra Governo e Sindacati. La pensione anticipata Quota 100 ha permesso a molti lavoratori di accedere alla pensione con 62 anni di età e 38 anni di contributi; con un assegno pensionistico senza penalizzazioni, calcolato come la pensione ordinaria. Questa misura esaurisce il suo triennio di sperimentazione nel 2021, per l’anno 2020 fa parte delle pensioni news a cui poter accedere. Con la riforma pensione Quota 100, si studia una nuova pensione anticipata con un incremento dell’età pensionabile e con la possibilità di smussare i paletti della legge Fornero.

Nuova riforma pensione Quota 100: una pensione contributiva nel 2022

Abbiamo già accennato alla possibilità della sostituzione della pensione anticipata Quota 100 con una pensione anticipata contributiva; anche se mancano ancora 18 mesi prima della fine della quota 100 le ipotesi per sostituirla sono tante.

La pensione contributiva è una delle tante, ma è anche quella che preoccupa di più sotto tutti gli aspetti. I sindacati sono fermamente convinti che una misura del genere creerebbe nuovi poveri.

Inoltre, previsto un innalzamento dell’età pensionabile, non più a 62 anni ma a 64 anni. È presto per dire cosa succederà e quali sono le reali situazioni, adesso, l’esecutivo è impegnato con la ripresa dell’Italia con le misure per famiglie, lavoratori e imprese.

Il prossimo argomento è la riprogrammazione del sistema fiscale, e anche qui i timori di una possibile patrimoniale fa tremare i cittadini.

Quando toccherà alla riforma pensioni quota 100 si spera in una misura equa, anche se la pensione contributiva sembra quella più conveniente per le casse dello stato, ma fortemente temuta dai Sindacati per il calcolo interamente contributivo.

