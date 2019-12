Nuova Seat Leon: ecco quando sarà presentata

La nuova Seat Leon è una delle auto più attese di questo periodo. Nelle scorse ore è stato comunicato ufficialmente quando il modello verrà presentato. Il giorno scelto per questo importante debutto è il 28 gennaio 2020. L’annuncio è stato accompagnato da un video teaser che mostra qualcosa della nuova vettura. In particolare dalla clip è possibile vedere che la nuova Leon è dotata di nuovi fanali posteriori e anteriori a LED, con indicatori dinamici e una sottile striscia luminosa che collega i due fanali posteriori. Il badge “Leon” si trova sotto il logo “Seat” al centro del portellone e, più a destra, possiamo vedere un logo “FR”.

Il 28 gennaio 2020 sarà presentata la nuova Seat Leon

Per quanto riguarda invece gli interni della nuova Seat Leon, notiamo che dietro al volante multifunzione a tre razze si trova un quadro strumenti digitale personalizzabile e più a destra si trova il sistema di infotainment a schermo largo, che supporta gli aggiornamenti over-the-air. Anche all’interno grande importanza viene data all’illuminazione.

La nuova Seat Leon si baserà su una versione aggiornata della piattaforma MQB, al pari di Volkswagen Golf e Skoda Octavia. La vettura verrà lanciata sul mercato con un assortimento di motori a benzina e diesel, oltre a propulsori ibridi leggeri e ibridi plug-in.

La nuova Cupra Leon che probabilmente sarà la top di gamma di Leon potrebbe ottenere due opzioni di propulsione: una 2.0 TSI con circa 300 cavalli e un PHEV valutato a 240+ HP che sarà in grado di viaggiare per circa 50 km in modalità completamente elettrica.

Maggiori dettagli su questo importante modello di Seat li avremo in sede di presentazione che come dicevamo poc’anzi si svolgerà il prossimo 28 gennaio 2020.

