Nuova Seat Leon: nuova immagine del futuro modello

Nelle scorse ore Seat ha mostrato il terzo teaser della nuova Seat Leon, probabilmente l’ultimo prima del debutto della vettura della casa spagnola che avrà luogo martedì 28 gennaio. In questa occasione, viene mostrato il design laterale, i tratti che compongono la silhouette del modello di quarta generazione, con un aspetto che ricorda quello attuale. Scopriamo qui le sue linee fluide e dinamiche. Le dimensioni dell’auto sembrano essere in netto aumento rispetto al precedente modello. Per il resto, sappiamo già che il veicolo riceverà nuovi proiettori a LED e una firma unica per la luce posteriore. Un quadro strumenti digitali e uno schermo orizzontale nella parte superiore della console centrale troveranno spazio anch’essi all’interno.

Dal punto di vista tecnico, il nuovo arrivato si baserà sulla piattaforma MQB Evo del gruppo Volkswagen e beneficerà di propulsori elettrificati. In particolare, è stata annunciata una versione ibrida plug-in. La nuova Seat Leon sarà quindi uno dei sei nuovi modelli elettrificati che la casa spagnola prevede di lanciare entro l’inizio del 2021, oltre alla Mii e El Born 100% elettrico e Tarraco, Cupra Leon e Cupra Formentor PHEV. Prodotto nello stabilimento Martorell in Spagna, il Leon di quarta generazione sarà disponibile nelle versioni station wagon a cinque porte e Sportstourer. Presentazione prevista per il 28 gennaio.

