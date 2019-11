Nuova Skoda Octavia: svelati gli interni a pochi giorni dal debutto

Due teaser pubblicati da Skoda nelle scorse ore offrono una prima dimostrazione del nuovo concetto di interni della nuova Skoda Octavia. Nel suo bestseller di prossima generazione, la casa ceca si affida per la prima volta ad un cruscotto disposto a diversi livelli. Anche il volante a due bracci sarà una novità importante. La quarta generazione di Octavia sarà presentata in anteprima mondiale l’11 novembre a Praga. I disegni realizzati da Skoda Design mostrano il cruscotto di nuova forma della nuova generazione di OCTAVIA. È suddiviso in diversi livelli che, con linee e colori sotto il grande display centrale autoportante, citano le forme tipiche della griglia del radiatore del marchio ceco.

Gli interni della nuova Skoda Octavia rivelati da alcuni teaser pubblicati nelle scorse ore

La larghezza visiva del cruscotto della nuova Skoda Octavia migliora la sensazione di generosa spaziosità. Alla sua quarta generazione, il modello più venduto nella storia del marchio offrirà ancora più spazio all’interno rispetto al suo predecessore. Il nuovo concetto di abitacolo presenta anche un volante a due razze con pulsanti e manopole per un facile utilizzo. Su un pannello centrale elegante e chiaramente sagomato, il selettore per il cambio automatico sostituisce un piccolo interruttore. Inoltre, il climatizzatore a tre zone Climatronic sarà disponibile per la prima volta nella nuova generazione di Octavia.

Il prossimo 11 novembre a Praga conosceremo tutti i dettagli di questo nuovo modello particolarmente atteso da appassionati e addetti ai lavori. Tuttavia sembra abbastanza probabile che nei prossimi giorni Skoda possa pubblicare nuovi teaser di questa vettura. Dunque restate sintonizzati per conoscere in anteprima le ultime novità sulla quarta generazione di Octavia. Ti potrebbe interessare: Ecco la nuova Skoda Octavia: prime immagini senza veli

