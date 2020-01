Nuova Tesla Roadster: ecco cosa sappiamo

La nuova Tesla Roadster dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno. Secondo quanto rivelato dal numero uno di Tesla Elon Musk, le prestazioni del nuovo Roadster lasceranno a bocca aperta tutti. Questo naturalmente, è l’obiettivo principale poiché la Roadster è nella categoria delle supercar / hypercar. La nuova Roadster utilizzerà tre motori elettrici, uno nella parte anteriore e due nella parte posteriore, offrendo la possibilità di guidare con le quattro ruote motrici. L’incredibile potenza che questo modello dovrebbe vantare verrà fornita da una batteria da 200 kilowattora. Fedele al suo nome, darà la possibilità di rimuovere il tetto. E per una maggiore praticità, l’auto di Tesla potrà ospitare quattro persone, a condizione che gli occupanti dei sedili posteriori siano di dimensioni ridotte.

La nuova Tesla Roadster dovrebbe debuttare nel corso del prossimo anno: ecco cosa sappiamo

Secondo quanto confermato da Elon Musk che lo ha ribadito in più di un’occasione, questa vettura dovrebbe garantire ai suoi clienti un’autonomia di circa mille km con una singola carica. Si tratta di un dato straordinario se si pensa che parliamo di una super car che sarà in grado di accelerare da 0 a 100 in meno di 2 secondi. La vettura avrà un prezzo di partenza di 200 mila dollari per la versione base per la quale sarà necessario versare una caparra da 50 mila dollari per la sola prenotazione.

Sempre a proposito della nuova Tesla Roadster la vettura si caratterizzerà per bassi numeri di produzione. L’auto infatti verrà realizzata in non più di 10 mila esemplari all’anno. Ulteriori dettagli su questo futuro modello di Tesla, destinato a diventare il vero fiore all’occhiello nella gamma della casa automobilistica californiana, arriveranno nel corso dei prossimi mesi.

