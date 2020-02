Nuova Toyota Aygo: sarà progettata e costruita in Europa

Toyota ha confermato che la nuova Toyota Aygo sarà progettata, sviluppata e costruita in Europa. Nessuna data è stata confermata per il lancio del nuovo modello, che contrasta la tendenza delle case automobilistiche a ritirarsi dal segmento delle city car a causa del calo della redditività in questo settore Il numero uno di Toyota Europa, Johan van Zyl ha dichiarato che l’Aygo continuerà a essere costruita a Kolín, nella Repubblica Ceca, dopo essere stata progettata a Bruxelles, in Belgio, per salvaguardare i posti di lavoro nella regione. La Toyota Aygo attuale è parente stretto di Citroen C1 e Peugeot 108, ma non sono previsti successori per la coppia PSA.

Toyota assumerà il controllo di Kolín nel 2021 acquistando lo stabilimento dalla joint venture, ma è probabile che la produzione del trio esistente continuerà per qualche tempo anche dopo questa acquisizione. Il produttore giapponese spera di trarre vantaggio da altri produttori che rinunciano al segmento delle city car con la nuova Toyota Aygo e potrebbe adottare spunti di stile ispirati dai suoi più recenti SUV.

Toyota sta sviluppando l’Aygo di nuova generazione in modo che possa essere rapidamente adattata per utilizzare un propulsore elettrificato se si verifica un cambiamento di mercato più pronunciato. Tuttavia, il prossimo Aygo dovrebbe ancora essere lanciato prima con un motore a combustione piccolo, leggero e a basso costo. Maggiori informazioni su questo modello di Toyota potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi mesi.

