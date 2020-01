Nuova truffa del fasullo impiegato bancario, come difendersi

Ogni truffa telefonica si presenta sempre in modo diverso, le tecniche cambiano, i modi di raggirare le persone anche, ma non cambia mai lo scopo di truffare, di svuotare il conto corrente di chi, povera vittima, ci casca. E ce ne sono davvero di ogni tipo: conoscevate la truffa del si? Quella in cui il malintenzionato vi chiama, vi fa due domande, vi intrattiene al fine di farvi dire una sillaba che è capace di svuotare ogni conto corrente. La sillaba magica è appunto il sì che sarà usato proprio contro di voi e a vostra insaputa. Ce ne sono talmente tante che c’è solo l’imbarazzo della scelta, come quella delle sim clonate, e anche in questo caso il tutto avviene senza che voi ne sappiate assolutamente nulla. E così mentre siete fuori con degli amici, state al cinema oppure a casa, alle vostre spalle altre persone si prendono i vostri soldi. Comunque la truffa di cui vi vogliamo parlare oggi ha come oggetto un falso impiegato bancario. Vediamo di cosa si tratta.

L’ultima truffa in circolazione: l’impiegato bancario che vi svuota il conto corrente

Siete mai stati chiamati da qualche operatore, o qualche altra figura simile che voleva chiedere i vostri dati personali?

Se si allora vi consigliamo di attaccare subito. Qualora l’aveste già fatto siete già sulla buona strada.

Il nostro uomo o la nostra donna che ci chiama si presenta come impigato o impiegata in una banca, oppure può presentarsi anche come poliziotto.

Il gioco inizia con questa presentazione e continua con costui o costei che usano dei toni di voce molto preoccupanti e chiede al mal capitato i suoi dati personali.

Quindi, oltre al nome, cognome, data di nasciata, luogo ecc., vi chiede anche le vostre coordinate bancarie e password dei diversi social.

Come prima cosa siete autorizzati ad attaccargli/le il telefono in faccia: ricordate che qualsiasi ente bancario o no se vi volesse contattare non userebbe mai come mezzo il cellulare, non vi chiamerebbe mai!

Dopo aver fatto questo cercate il numero della vostra banca e confrontatelo con questo che vi ha chiamato. Dopo chiamate la banca e fatevi dare delle spiegazioni.

Leggi anche:

Attenzione alla truffa della busta verde: verificate bene il contenuto prima di pagare

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube