Nuova Volkswagen Caddy: primi teaser ufficiali

La nuova Volkswagen Caddy è stata mostrata in una serie di immagini pubblicate dalla casa automobilistica di Wolfsburg nelle scorse ore. Questi suggeriscono che il veicolo molto probabilmente otterrà uno stile più sportivo rispetto alla versione precedente. Volkswagen punta a rivolgersi ai clienti dello stile di vita “attivo” con il suo nuovo furgone. Le versioni commerciali e passeggeri del nuovo Caddy saranno svelate a febbraio. Il design mostra una serie di diverse configurazioni per il modello, che secondo Volkswagen manterrà un’elevata capacità di carico e una “grande variabilità”.

Lo stile più sportivo è accentuato dalla linea del tetto leggermente inclinata e dalle ampie aree laterali scolpite. L’intenzione di Volkswagen è che il Caddy abbia un “design snello in un unico pezzo”. I propulsori dovrebbero includere benzina, diesel e ibrido plug-in, ma non sono stati confermati dettagli. Inoltre, non si hanno notizie certe su una variante elettrica della nuova Volkswagen Caddy, che sta diventando sempre più popolare in questa dimensione di furgone, data la popolarità di modelli come veicoli di consegna a basso chilometraggio, nel centro città.

Il nuovo Caddy sarà prodotta in Polonia nello stabilimento che Volkswagen ha a Poznan. Nelle prossime settimane altre informazioni più dettagliate su questo modello quasi certamente saranno diffuse dalla stessa Volkswagen. Vi aggiorneremo naturalmente non appena ci arriveranno novità importanti sul futuro Caddy.

