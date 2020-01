Nuova Volkswagen Golf GTI: ecco quando avverrà il debutto

Secondo indiscrezioni provenienti dalla stampa inglese, la nuova Volkswagen Golf GTI sarà presumibilmente presentata in anteprima in occasione della prossima edizione del Salone dell’auto di Ginevra a marzo prossimo. La casa automobilistica di Wolfsburg per il momento non ha confermato ma nemmeno smentito questa notizia.

La nuova Volkswagen Golf GTI sarà presumibilmente presentata al Salone dell’auto di Ginevra 2020

Sono passati solo tre mesi da quando l’ottava generazione di Golf è stata presentata e chiaramente, il marchio automobilistico tedesco non perderà tempo nel portare sul mercato la sua popolare variante ad alte prestazioni a trazione anteriore. Nel 2020, tra l’altro, verrà lanciata anche la nuovissima Golf R che forse sarà presentata al Goodwood Festival of Speed ​​di luglio.

Se inizialmente si pensava che la nuova Volkswagen Golf GTI avrebbe adottato un innovativo propulsore ibrido, adesso le cose sono cambiate. Il veicolo infatti manterrà invece il motore turbo EA888 da 2,0 litri a quattro cilindri del modello della generazione precedente, ma aggiornato per erogare 242 CV in veste standard e 278 CV in una variante ad alte prestazioni.

Inoltre, la macchina beneficerà di una coppia aggiuntiva. Come il modello Mk7, le trasmissioni disponibili saranno un manuale a sei marce e una doppia frizione a sette marce. Altra novità importante, la futura Golf GTI sarà venduta solo nella versione a 5 porte.

Dunque verrà detto addio alla variante a 3 porte. Sicuramente nelle prossime settimane nuove informazioni su questo atteso modello di Volkswagen arriveranno. Vi aggiorneremo naturalmente non appena avremo notizie più precise su questo veicolo.

Ti potrebbe interessare: Volkswagen vuole portare 1,5 milioni di auto elettriche sul mercato entro il 2025

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube