Nuova Volkswagen Golf: il suo aspetto definitivo in nuove foto spia

Nei giorni scorsi vi abbiamo mostrato alcuni teaser della nuova Volkswagen Golf, l’ottava generazione della celebre vettura tedesca. Adesso vi mostriamo nuove foto spia che ritraggono la nuova Golf senza veli. Come ci confermano i nostri colleghi di GenteMotori.it, si tratta della versione definitiva della vettura che ufficialmente sarà svelata il prossimo 24 ottobre in Germania. Le immagini mostrano il design esterno della vettura ed in particolare la sua zona anteriore. Un’altra immagine ci mostra invece la cabina ed in particolare la sua plancia.

Alcune foto spia ritraggono la nuova Volkswagen Golf in versione definitiva poco prima del suo debutto

La foto esterna ci conferma quello che già avevamo capito in precedenza e cioè che la nuova Volkswagen Golf sarà un’evoluzione del precedente modello e non una rivoluzione. Del resto parliamo di un modello iconico che come tale non può cambiare radicalmente il suo design per non perdere la sua identità. All’interno invece notiamo che la plancia è caratterizzata da una soluzione a doppio display che andrà ad integrare il quadro strumenti digitale. Si tratta di un qualcosa che si era intuito dai recenti teaser che la casa automobilistica di Wolfsburg aveva pubblicato nei giorni scorsi.

La nuova Volkswagen Golf si dovrebbe differenziare molto dalla precedente generazione dal punto di vista della tecnologia che dovrebbe essere di molto superiore a quella della settima generazione. Maggiori dettagli su quello che ci aspetta con la nuova Golf li avremo ovviamente in occasione della sua presentazione ufficiale il prossimo 24 ottobre. Questo senza dimenticare che lo sbarco in concessionaria del nuovo modello di Volkswagen dovrebbe avvenire agli inizi del 2020. Non resta dunque che aspettare ancora qualche giorno per avere tutti i dettagli, i prezzi e le specifiche della nuova Golf di ottava generazione.

Ti potrebbe interessare: La nuova Volkswagen ID.3 utilizza la luce come mezzo di comunicazione

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062