Nuova Volkswagen Golf: prime immagini ufficiali trapelano in vista della rivelazione di stasera

Le prime immagini ufficiali della nuova Volkswagen Golf di ottava generazione sono state pubblicate dai media tedeschi, in vista della rivelazione ufficiale della berlina di stasera. Poiché le immagini sembrano essere trapelate, non sono stati pubblicati dettagli al di là di esse. Le precedenti foto spia hanno mostrato alcuni dei maggiori dettagli della macchina. Ad esempio, questi hanno rivelato che la Golf adotterà un sistema digitale combinato a tutta larghezza e un display di infotainment montato sull’occhiello del guidatore, qualcosa che le prime foto ufficiali sembrano confermare.

Nuova Volkswagen Golf: ecco le prime immagini ufficiali

Come previsto, i pulsanti saranno ridotti al minimo, con la Volkswagen che bandirà la maggior parte di essi a favore di un pannello sensibile al tocco. Non è chiaro se si tratta di un’auto modello base, ma dato l’esterno possiamo prevedere che questa configurazione di infotainment sarà presente nella maggior parte delle varianti della nuova Volkswagen Golf.

L’ultima versione dell’autovettura a tre o a cinque porte dovrebbe essere svelata oggi al quartier generale Wolfsburg dell’azienda tedesca, prima di andare in vendita all’inizio del prossimo anno. Mentre la macchina è stata spiata durante i test con vari livelli di mimetizzazione, le nuove immagini mostrano il modello nella sua forma finale.

Il capo del design della Volkswagen, Klaus Bischoff, ha dichiarato che la Golf avrà “proporzioni eleganti”. La società tedesca afferma che l’ottava generazione della Golf è stata progettata per “l’era delle unità elettrificate, un mondo interno digitalizzato e connesso, assistenza e funzioni e servizi basati sulla guida online”. La casa automobilistica di Wolfsburg non nasconde di puntare ancora molto sul suo iconico modello che giunto all’ottava generazione avrà ancora un ruolo fondamentale in Europa per la crescita delle sue immatricolazioni.

