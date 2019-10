Nuova Volkswagen Golf: prime immagini ufficiali

Nelle scorse ore Volkswagen ha pubblicato le prime immagine teaser ufficiali della nuova Volkswagen Golf. Come possiamo vedere nei primi schizzi pubblicati dalla Volkswagen, il design esterno della nuova Golf è più dinamico che mai, sebbene sia immediatamente riconoscibile come una Golf da tutti i punti di vista.

Questo in quanto la casa automobilistica di Wolfsburg ha preferito far evolvere lo stile della vettura ma senza snaturare la sua essenza. Per quanto riguarda invece l’interno del veicolo, esso ha subito indubbiamente maggiori cambiamenti rispetto all’esterno. La cabina del famoso modello adesso si distingue per essere digitale e per i suoi nuovi colori e tessuti, che definiscono l’aspetto del nuovo modello compatto.

Prime immagini teaser della nuova Volkswagen Golf

Nel nuovo modello, le caratteristiche che hanno reso Golf uno dei modelli più venduti in tutto il mondo sono state ulteriormente perfezionate. Ora, la nuova Volkswagen Golf di ottava generazione presenta un design più in linea con le nuove tendenze alla digitalizzazione e orientato alla connettività, caratteristiche di guida assistita e funzioni e servizi online.

Ricordiamo inoltre che la nuova Golf incorporerà una nuova gamma di motori efficienti e una tecnologia di sospensione migliorata che sarà in grado di fornire un grande impulso in termini di agilità. Come precedentemente riportato, la nuova Volkswagen Golf farà il suo debutto a livello mondiale il 24 ottobre e sarà in vendita in Europa entro la fine dell’anno. A breve comunque conosceremo ogni dettaglio dell’iconico modello destinato a far parlare a lungo di se’ appassionati e addetti ai lavori nel mondo dei motori, essendo uno dei modelli più attesi di questo 2019.

Ti potrebbe interessare: Nuova Volkswagen Golf 8: ecco nuovi dettagli in anteprima

Per essere sempre aggiornati, seguiteci su: Facebook – Twitter – Gnews – Instragram – Pinterest e WhatsApp al numero +39 3515397062