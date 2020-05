Nuova Volkswagen ID.4: nuove immagini del prototipo

Le scadenze fissate per la presentazione mondiale della nuova Volkswagen ID.4 sono state rigorosamente rispettate. Le intenzioni dell’azienda tedesca sono di svelarlo quest’estate e metterlo in vendita entro la fine dell’anno, consegnando le prime unità nella primavera del 2021. Fino ad ora, le foto spia hanno mostrato gran parte dell’aspetto di questo veicolo anche se ancora qualche mascheramento rimane. Il veicolo della casa tedesca è stato avvistato nelle scorse da qualche parte in Germania mentre stava ricaricando la batteria.

Nuova immagine spia della nuova Volkswagen ID.4 che dovrebbe debuttare nel corso dei prossimi mesi

La nuova Volkswagen ID.4 avrà misure molto compatte posizionandosi parallelamente alla Tiguan nella gamma della casa automobilistica di Wolfsburg. Il veicolo sarà un’alternativa anche al nuovo Skoda Enyaq con cui condivide una piattaforma e tutti i suoi componenti. Il marchio tedesco seguirà una strategia commerciale simile, offrendo un’offerta con versioni di uno e due motori elettrici.

La differenza con la vettura elettrica ceca è che sono attese le batterie con la più alta capacità netta, 58 e 77 kWh, il che significa che le massime autonomie saranno tra 390 e 500 chilometri. ID.4 arriverà in Cina e negli Stati Uniti. L’inizio della produzione è programmato contemporaneamente, insieme all’Europa, in estate. Si attendono maggiori aggiornamenti su questo veicolo già a partire dai prossimi mesi.

