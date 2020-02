Nuova Volkswagen ID.4: trapela parte della carrozzeria

Una foto spia trapelata nelle scorse ore sul web, proveniente dalla catena di montaggio di Zwickau, mostra il corpo del secondo modello della gamma ID di Volkswagen. Ci riferiamo alla nuova Volkswagen ID.4 che sta per debuttare e lo farà questa primavera. Si dovrebbe trattare di un’unità di pre-produzione necessaria per adattare la linea di assemblaggio al nuovo modello e per definire gli ultimi dettagli del SUV elettrico. Guardando con attenzione l’immagine notiamo che la linea del tetto e la forma della superficie vetrata si abbinano perfettamente alle foto spia trapelate nelle scorse settimane.

Da Zwickau foto spia del corpo della nuova Volkswagen ID.4

Il produttore tedesco prevede di iniziare a commercializzare la nuova Volkswagen ID.4 a novembre, con la stessa strategia messa in atto con Volkswagen ID.3, con un’edizione speciale di lancio in numeri limitati. Il nuovo modello amplierà l’offerta di mobilità sostenibile della casa automobilistica di Wolfsburg.

Si prevede che trattandosi di un SUV le vendite saranno importanti. La nuova Volkswagen ID.4 sarà offerta nelle versioni con batteria da 58 e 77 kWh, che garantiranno un’autonomia massima rispettivamente di 420 e 550 chilometri. Per quanto riguarda la potenza del motore, le due versioni avranno rispettivamente 204 e 300 CV. Vedremo dunque quando questo modello verrà svelato nella sua versione di produzione definitiva.

