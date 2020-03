Nuova Volkswagen Nivus: nuovo teaser della prima SUV coupé del marchio

La nuova Volkswagen Nivus è uno dei modelli più attesi nella gamma del produttore tedesco. Questo modello sarà la prima SUV coupè che la Volkswagen porterà sul mercato. La Volkswagen Nivus sarà un modello posizionato tra la T-Cross e la T-ROC, con uno stile moderno e una linea del tetto che scende più progressivamente dalle porte posteriori, con un portellone posteriore inclinato.

Terzo teaser per la nuova Volkswagen Nivus, la SUV coupè che la casa tedesca lancerà sul mercato nel 2021

Il nuovo crossover della casa automobilistica di Wolfsburg condividerà la piattaforma modulare MQB, aprendo una nuova nicchia sul mercato che è stata descritta come “Urban SUV Coupé” . Il modello viene sviluppato in Brasile ma non sarà un’esclusiva di quel continente. Infatti si vocifera che la nuova Volkswagen Nivus arriverà anche in Europa nel corso del 2021 , con solo le versioni a trazione anteriore e una gamma che comprenderà motori a benzina 1.0 TSI e 1.5 TSI , oltre al diesel TDI da 1.6 litri con 95 CV, con cambio manuale DSG a 6 velocità o 7 rapporti automatico.

Il modello, che è uno dei più attesi dell’anno, avrà un nuovo centro multimediale con il sistema “Volkswagen Play”. Secondo la casa automobilistica, il dispositivo potrebbe avere accesso allo streaming e ad altri servizi, ma non ci sono ancora specifiche di sistema dettagliate. Inoltre, Volkswagen ha detto che Nivus avrà alcune interessanti apparecchiature tecnologiche. Questo è il caso del sistema di parcheggio autonomo, chiamato dalla società Park Assist.

Il SUV Coupè presenterà anche un nuovo modello di volante, simile a quello adottato nella nuova generazione di Golf, lanciato in Europa nell’ottobre 2019. Quelli attuali, presenti in quasi tutti i modelli del marchio, sono stati lanciati alcuni anni fa. infine segnaliamo che la nuova Volkswagen Nivus sarà la prima vettura del marchio ad avere il nuovo logo Volkswagen, presentato all’ultimo Salone di Francoforte .

Ti potrebbe interessare: Volkswagen ID.4 è quasi pronto, sarà lanciato in Europa entro la fine dell’anno

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube