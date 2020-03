Nuova Volkswagen Nivus: pubblicato nuovo teaser del SUV Coupe

Una nuova immagine teaser della nuova Volkswagen Nivus è stata pubblicata prima dell’introduzione del crossover urbano in Europa e in Brasile. Questo teaser, che mostra il Nivus dai tre quarti anteriori, rivela che il nuovo modello sembra un mix tra Polo, T-Cross e T-Roc. Si vedono fari con luci di marcia diurna a LED incorporate che si fondono perfettamente con una griglia frontale sottile con ardesie orizzontali cromate. Possiamo notare inoltre che il Nivus che ottiene una grande griglia inferiore e singoli fendinebbia. La linea del tetto inclinata imita quella del T-Roc e l’esemplare presente nell’immagine ha anche le barre del tetto, proprio come il T-Roc e il T-Cross.

Un precedente video teaser della nuova Volkswagen Nivus ha rivelato che un ampio display di infotainment occuperà un posto privilegiato nel cruscotto. Questo display includerà pulsanti sensibili al tocco e offrirà la connettività LTE e un hotspot Wi-Fi. Altri elementi interni includeranno un gruppo di indicatori completamente digitale e un elegante volante a fondo piatto con accenti metallici.

Secondo indiscrezioni la nuova Volkswagen Nivus sarà svelata nella sua versione per il Sud America nel corso della prossima primavera. Per quanto riguarda invece la versione europea, i soliti bene informati avvertono che bisognerà aspettare il prossimo anno. Per quanto riguarda i motori, sappiamo che la versione brasiliana di Nivus disporrà di un motore a tre cilindri da 1,0 litri da 114 CV. Per quanto riguarda i modelli europei invece al momento non si sa nulla. Vedremo dunque nel frattempo quali altre novità arriveranno a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nel mondo dei motori.

