Nuova Volkswagen Tiguan: teaser e data di debutto

La nuova Volkswagen Tiguan verrà offerta dalla prossima estate. Il marchio tedesco ha già annunciato il debutto del lifting che sta preparando da alcuni mesi. La vettura non sarà modificata troppo rispetto alla versione attuale visto che questa seconda generazione della Volkswagen Tiguan ha affascinato i clienti di tutto il mondo con il suo design elegante e sportivo. Un anno dopo, Volkswagen ha rafforzato l’offerta del SUV più venduto in Europa con la Tiguan Allspace e 110 millimetri in più di lunghezza, offrendo una maggiore capacità del bagagliaio o sette posti. Un’opzione che regna nel continente con il 55% delle unità prodotte.

La nuova Volkswagen Tiguan verrà offerta dalla prossima estate, ecco il primo teaser pubblicato

Per quanto riguarda la nuova Volkswagen Tiguan, dal teaser si intuiscono alcune piccole modifiche che appariranno con il restyling: una nuova griglia del radiatore più stretta e nuovi fari ritagliati come il T-Roc per connettersi visivamente l’uno con l’altro. L’estetica frontale è evidenziata dalla nuova firma luminosa a LED attorno ai proiettori. Dietro, i cambiamenti sono molto più sottili, limitati ai gruppi ottici.

Per l’interno, la Volkswagen ha confermato i sistemi di infotainment “MIB3” rilasciati nella rinnovata Passat , il che significa che l’equipaggiamento standard avrà un touchscreen da 6,5 ​​pollici, standard e opzionale 8 o 9,2 pollici. Puoi anche aspettarti un display “Digital Cockpit” sul quadro strumenti da 11,7 pollici, nuova illuminazione ambientale con 30 colori. Il produttore ha anche confermato l’assistente di guida semi-autonomo “Travel Assist”.

In termini di meccanica, la nuova Volkswagen Tiguan avrà il nuovo motore diesel 2.0 TDI Evo da 115 e 150 CV, mentre nel benzina l’offerta è divisa tra 1,5 TSI e 2,0 TSI con potenze massime di 130, 150 e 190 CV, oltre alle versioni MHEV a 48 Volt con tecnologia “eTSI”. Maggiori dettagli sul nuovo veicolo di Volkswagen arriveranno nei prossimi mesi.

Ti potrebbe interessare: I futuri modelli più potenti di Volkswagen saranno ibridi plug-in

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube