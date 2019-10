Nuova Volvo XC40 elettrica: svelato il suo asso nella manica

Il prossimo 16 ottobre debutterà finalmente la nuova Volvo XC40 elettrica. Si tratta di uno dei modelli più attesi in questo ultimo scorcio del 2019. Man mano che ci avviciniamo al suo debutto scopriamo nuovi dettagli sul futuro modello della casa automobilistica svedese. Ad esempio nelle scorse ore è stato confermato che la nuova Volvo XC40 elettrica sarà dotata di un sistema di intrattenimento basato sul sistema operativo Android. Volvo è stato il primo marchio automobilistico a collaborare con Google per dotare le proprie auto di un sistema multimediale basato sul sistema operativo sopra menzionato presente in molti dispositivi mobili.

La società svedese sottolinea che questo offrirà numerose opzioni di personalizzazione e accesso a un ampio elenco di servizi online nella nuova Volvo XC40 elettrica. In poche parole questo nuovo sistema offrirà la piena integrazione di Android Auto con aggiornamenti in tempo reale di servizi come Google Maps, Play Store e l’assistente di Google. L’XC40 elettrico sarà il primo modello di Volvo a ricevere aggiornamenti su software e sistema operativo.

Grazie all’assistente digitale di Google sarà dunque possibile gestire vari sistemi e funzioni della nuova Volvo XC40 elettrica attraverso l’uso di comandi vocali. Dunque sarà possibile controllare la temperatura, impostare una destinazione nel browser o riprodurre la nostra musica preferita, tra le altre cose. Gli aggiornamenti in tempo reale consentiranno di conoscere lo stato del traffico o le previsioni del tempo. Volvo ha confermato che continuerà a sviluppare i propri servizi digitali online attraverso la piattaforma Volvo On Call. Ci sarà una completa integrazione tra questa piattaforma e il nuovo sistema di intrattenimento e informazioni basato su Android. Sarà anche possibile conoscere lo stato del veicolo e, in questo caso, il livello delle batterie.

