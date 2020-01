Il comune di Firenze nei giorni scorsi ha pubblicato il Piano di assunzioni per i prossimi anni. Infatti, così come è successo nel 2019, con l’assunzione di 419 unità di personale, anche per il 2020 e il 202, saranno banditi concorsi ed effettuate nuove assunzioni. Vediamo quali sono le novità.

Assunzioni nel comune di Firenze: ecco i posti disponibili

Il comune di Firenze ha pubblicato il piano di assunzioni che porterà all’inserimento di 161 lavoratori tra il 2020 e il 2021. Questo è possibile grazie allo sblocco del turnover nella pubblica amministrazione e, quindi, alla possibilità di nuove assunzioni che andranno a incrementare l’organico del personale comunale. Nel 2019 l’amministrazione aveva già assunto 416 dipendenti. Attualmente le graduatorie sono in gran parte esaurite, restano in totale solo 51 figure da assumere. Da qui la necessità del Comune di bandire nuovi concorsi. Alessandro Martini, assessore al personale, conferma che “sono in programma ulteriori 60 assunzioni nel 2020 e 101 nel 2021. Ma sono numeri assolutamente sottostimati. In questi giorni stiamo rivedendo il piano triennale di fabbisogno relativo al 2020-2021-2022 e possiamo già anticipare che le assunzioni saranno molte di più”. Intanto, viene confermato l’uscita di un bando di concorso già a febbraio per assumere operatori cucinieri.

Gli interessati ai futuri concorsi nel comune di Firenze dovranno, però, attendere la pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale.

