Dopo i cambiamenti di cui siamo stati testimoni durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, che ha fatto registrare un forte calo, assisteremo, ora a partire dal 1 luglio 2020 ad una nuova diminuzione degli importi per il gas mentre si registreranno aumenti per le bollette dell’energia elettrica. Vediamo nel dettaglio.

Aumenti e diminuzione bollette

L’Arera comunica le variazione che subiremo in bolletta, per gas e luce, a partire dal 1 luglio. Mentre la bolletta del gas subirà una diminuzione dei 6,7% si registreranno aumenti per la bolletta dell’energia elettrica pari al 3,3%.

In ogni caso, fa presente l’Arera, i consumatori saranno avvantaggiati da questi cambiamenti perchè nonostante la bolletta della luce subirà un aumento, grazie alla diminuzione di quella del gas le famiglie italiane potranno contare su un risparmio annuo di 212 euro (media calcolata su una famiglia tipo) rispetto allo scorso anno.

Perchè aumenta la tariffa dell’energia elettrica? A spiegarlo la stessa Autorità che regolarizza l’energia, le reti e l’ambiente chiarendo che l’incremento è dovuto alla salita del prezzo della materia prima che è stato mitigato solo in minima parte dalla riduzione della componente dei costi di acquisti dell’energia elettrica.

Confermate dall’Arera i livelli della componente tariffaria che vanno, quindi a confermare il trend registrato nel secondo semestre del 2019 e del primo trimestre del 2020.

Inoltre, come stabilito dalla delibera 190 del 2020 a luglio sono confermate le aliquote ridotte delle componenti fisse e delle tariffe di trasporto (tali tariffe si applicano secondo quanto stabilito dalla delibera in oggetto sui prelievi riguardanti il periodo compreso tra il 1 maggio ed il 31 luglio 2020) in base ai dettami del Decreto Rilancio.

Per il gas, invece, il calo delle bollette sarà dovuto alla riduzione del costo della materia prim. Tale riduzione, in ogni caso, sarà ben accolta dai consumatori già provati da una situazione economica che non si può certo definire florida.

