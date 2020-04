Nuove offerte Amazon: mascherine a prezzo bassissimo

E’ sempre tempo di nuove offerte Amazon, in maniera instancabile e diversificata per il portale di shopping online. Questa volta il sito di Jeff Bezos ha inserito tra i prodotti vantaggiosi del momento, anche le ricercatissime mascherine sanitarie.

Offerte Amazon: mascherine, birre e caffè a prezzo buono

In tempo di Coronavirus, anche le offerte Amazon si rinnovano e si susseguono tra di esse, non soltanto sul piano degli elettrodomestici e dell’alta tecnologia, ma anche nei beni di prima necessità, a cui anche Prime ha dato priorità. In queste ultime ore spicca un blocco di mascherine sanitarie ad un prezzo scontatissimo, ma anche casse di birra, prodotti per la casa e capsule per il caffè. Scopriamo ulteriormente quali prodotti e a che prezzi, Amazon propone in queste ore.

Mascherine sanitarie e non solo, in prezzi ridotti su Amazon

Andiamo a scoprire in un breve elenco, nel dettaglio quali sono i prodotti di convenienza che le offerte Amazon propongono in queste ore del 21 aprile e che potrebbero esaurirsi già nel giro di una giornata o poco più.

Rossana Caramelle Finissime Ripiene – 175 gr, al prezzo di 1,99 euro

50 Pezzi Mascherine Monouso con Visiera, 3 Strati Antivento, Antipolvere, Anti-Saliva, per Adulti al prezzo di 9 euro

Birra Peroni Gran Riserva Doppio Malto – Cassa da 12 x 50 cl (6 litri), al prezzo di 15 euro

200 Cialde Capsule Caffe’ Borbone Compatibili Nespresso Respresso Miscela Nera. al prezzo di 35,40 euro

PURINA GOURMET DIAMANT Umido Gatto Squisite Falde di Polpa di Tonno in Salsa- 24 lattine da 85g ciascuna (confezione da 24x85g) al prezzo di 13,92 euro

Questi sono alcuni dei principali prodotti tra le offerte Amazon che si segnalano in data 21 aprile, tra cui sicuramente spiccano i 50 pezzi di mascherine monouso, di questi tempi merce preziosa per milioni di italiani. Sebbene, parliamo di mascherine semplicissime, monouso, ma efficienti per la precauzione odierna. Scapicollatevi su Amazon, dunque e approfittate.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube