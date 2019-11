Eccoci all’appuntamento quotidiano con la richiesta dei posti di lavoro disponibili presso il centro per l’impiego della provincia di Torino per categoria protetta. Le offerte provengono dal centro per l’impiego di Settimo Torinese e di Orbassano. Il centro per l’impiego Settimo Torinese ricerca 1 figura professionale per assunzione a tempo determinato full time. Scadenza il 5 novembre

Lavoro come: Tecnico di laboratorio (Rif. 168/2019) – Annuncio n. 11094

Sede: Volpiano

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: tecnico di laboratorio per attività di analisi di laboratorio su matrici ambientali

Modalità: full time, 39 ore settimanali, da lunedì a venerdì dalle 8 alle 17 (con turnazione il sabato)

Tipologia contrattuale offerta: lavoro a tempo determinato

Durata: 7 mesi

Requisiti preferenziali: esperienza pregressa presso un laboratorio analisi chimiche

Ulteriori requisiti: diploma o laurea in discipline scientifiche, conoscenza lingua inglese e del pacchetto Office, patente B e auto propria

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta dovranno inviare il proprio curriculum vitae via mail a: collocamentomirato.cpi.settimotorinese@agenziapiemontelavoro.it indicando nell’oggetto il titolo e il numero dell’offerta

Il centro per l’impiego di Orbassano ricerca 2 figura professionale per assunzione a tempo determinato part time. Scadenza il 30 novembre

Lavoro come: Addetto ai servizi ausiliari – Annuncio n. 11109

Sede: Orbassano

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: addetto ai servizi di custodia/portineria con utilizzo di citofoni/telefoni

Modalità di lavoro: part time, 16 ore settimanali, con orario 09.30-13.00 e 14.00-18.00 tutti i sabati, domeniche e festivi

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 9 mesi

Ulteriori requisiti: possesso di licenza media, disponibilità a lavorare nel fine settimana, patente B e auto propria

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta dovranno inviare il curriculum vitae indicando nell’oggetto il numero dell’offerta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it

Lavoro come: Impiegato/a – Annuncio n. 11112

Sede: Beinasco

Numero posti disponibili: 1

Descrizione mansioni: Impiegato/a commerciale/vendite

Modalità di lavoro: part time, 21 ore settimanali

Tipologia contrattuale offerta: contratto a tempo determinato

Durata: 7 mesi

Ulteriori requisiti: possesso di diploma, conoscenza pacchetto Office

Lavoro categoria protetta: come candidarsi

I candidati interessati alla presente offerta dovranno inviare il curriculum vitae indicando nell’oggetto il numero dell’offerta a: info.cpi.orbassano@agenziapiemontelavoro.it

