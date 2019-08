Nuove offerte di lavoro in Abruzzo per ingegneri, economisti e geologi

La Regione Abruzzo dichiara di essere a corto di tecnici e figure specializzate quali geologi, ingegneri, economisti, ecologi e specialisti amministrativi. Per far fronte a questo problema la Regione si è decisa ad assumere ben 24 nuove persone che possano ricoprire i suddetti ruoli. L’assessore regionale Guido Quintino Liris, che detiene la delega al Personale, ha specificato che l’esigenza è stata riscontrata e fortemente sostenuta dai capi del dipartimento della Regione, da assessori e consiglieri.

Figure richieste e contratto

Le figure professionali da assumere sono ben 24. Nello specifico si tratta di:

3 specialisti amministrativi e 3 ambientali, uno per il settore rifiuti, due per le politiche energetiche;

1 biologo e 2 geologi nei settori rifiuti e autorità ambientale;

2 specialisti ecologi e 6 ingegneri civili per gli uffici del genio civile;

3 specialisti amministrativi per il dipartimento della presidenza, in particolare per il servizio di europrogettazione;

2 ingegneri, uno per il servizio porti e aeroporti e uno per le reti ferroviarie;

2 economisti per il dipartimento delle opere pubbliche, uno per il servizio rifiuti e l’altro per l’autorità ambientale.

Da come si può evincere, queste assunzioni sono fondamentali affinché i settori menzionati non subiscano blocchi, ma anzi procedano al passo con i tempi. L’esigenza nasce soprattutto ora che, con l’entrata in vigore della Quota 100, molti tecnici e specialisti sono andati o andranno in pensione. Il contratto sarà a tempo determinato, nello specifico della durata di 12 mesi, e flessibile per ogni figura richiesta. Per le assunzioni saranno utilizzate, per ridurre le tempistiche, le graduatorie dei concorsi precedenti ancora in corso di validità.

