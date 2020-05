Nel pacchetto delle scadenze fiscali tanti sono i termini tributari e fiscali prorogati. Infatti, sono state differite fino alla data del 30 giugno 2020, quindi, sospesi i pagamenti per la dichiarazione annuale Iva, il modello INTRA 12, previsto il blocco sugli accertamenti fiscali e così via. Tante le indicazioni pervenute dall’Agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 11/2020, con la quale, l’AdE chiarisce le norme presenti nel Cura Italia, nonché, precisa alcuni elementi del decreto Liquidità.

L’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da Covid-19, ha impattato fortemente sia sul sistema sanitario che sull’economia nazionale generando incalcolabili sotto tutti i punti di vista. Il Governo per far fronte al disastro è intervenuto emanando delle misure di carattere straordinario. Tra gli interventi troviamo la proroga delle scadenze fiscali, e non solo. Nel documento pubblicato dall’Amministrazione Finanziaria sono presenti importanti precisazioni relativi a detrazioni fiscali, credito d’imposta e tanto altro.

Le scadenze fiscali del 30 giugno 2020

Il differimento al 30 giugno 2020 delle scadenze fiscali relative al periodo che intercorre tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, così come stabilito nell’articolo 62 del Cura Italia. Il differimento investe tutti gli adempimenti di carattere tributario e non. L’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che rientrano nella proroga le seguenti scadenze, tra cui:

– differita l’esibizione della dichiarazione annuale IVA;

– posticipata la presentazione relativa al modello TR;

– rimandata la consegna relativa alla comunicazione liquidazione IVA primo trimestre anno 2020;

– ritardata la presentazione dell’esterometro relativo al primo trimestre anno 2020;

– prorogata l’esibizione del modello EAS;

– posticipata la consegna relativa al modello INTRA 12 e così via.

Ricordiamo che la norma prevede la possibilità di consegna degli adempimenti seguendo le scadenze originarie. In sostanza, il contribuente in base alla proprie esigenze può scegliere se utilizzare o meno il differimento delle scadenze fiscali.

Nessuna proroga per chi non ha adeguato i registratori telematici

Tuttavia, restano in vigore, non hanno subito nessuna proroga per le scadenze relative alla comunicazione telematica per gli esercenti che non si sono adeguati con i registratori telematici, ossia scontrino elettronico.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 3/2020 ha chiarito che non spetta la proroga dei termini. Eccetto i casi in cui vi siano problemi relativi alla trasmissione dei corrispettivi dovuti a carenza di linea, oppure, nell’ipotesi che l’attività si trovi in regime di chiusura forzata. In quanto, se l’esercizio commerciale è chiuso le operazioni di memorizzazione e quelle d’inoltro dei dati sono nulle. Il Registratore Telematico al primo accesso utile provvede all’inoltro dei dati con importo zero che si riferisce al periodo di chiusura.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube