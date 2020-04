Nuovi avvistamenti alieni nelle foto della NASA secondo gli esperti di UFO

Alcuni esperti di UFO mostrano immagini della NASA di nuovi avvistamenti alieni sotto forma di rettili sul pianeta Marte. Secondo gli ufologi questi rettili vivrebbero nelle profondità del pianeta rosso. Le affermazion provengono da Scott Waring, che attraverso il suo sito Web ET Data Base, ha affermato che le foto che ha osservato erano di proprietà di Gigapan, un sito Web di fotografie del Pianeta Rosso prese da uno dei veicoli della NASA, Curiosity. Sulla base di foto dettagliate, gli avvistamenti sono stati effettuati l’1 settembre 2016. Gurdando con attenzione le immagini Waring si è accorto della presenza di un oggetto dall’aspetto strano a sinistra dell’immagine.

Alcuni esperti di UFO mostrano immagini della NASA di nuovi avvistamenti alieni sotto forma di rettili sul pianeta Marte

Ingrandendo l’immagine, l’esperto di UFO si è accorto della presenza di una strana creatura sulla collina. Sembrava trattarsi di una specie di lucertola, “ma non come quelle che vediamo sulla Terra”, ha scritto Waring nel suo upload. In base al suo aspetto, l’essere sembra simile alla ” lucertola cornuta del deserto ” o lucertola cornuta che si trova comunemente nelle aree desertiche.

La lucertola sembra avere orecchie lunghe e labbra spesse come quella di un cane. Ovviamente gli scettici hanno subito risposto a Waring dicendo che anche questa volta l’immagine proposta mostra semplicemente una roccia dalla forma strana dando luogo alla cosiddetta Pareidolia che sarebbe la tendenza istintiva e automatica a trovare strutture ordinate e forme familiari in immagini disordinate.

Ti potrebbe interessare: Calciatore professionista condivide su Twitter un video su un UFO, la clip diventa virale

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instagram - Pinterest - Youtube