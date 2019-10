Nuovi orari di aperture sportelli INPS: più comodi per gli utenti

L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) cambia gli orari di apertura e chiusura degli sportelli. I nuovi orari entreranno in vigore dal 4 novembre 2019 e prevedono un’apertura di 20 ore settimanali suddivise in 5 giorni.

I nuovi orari degli sportelli INPS

I nuovi orari di apertura al pubblico degli sportelli INPS saranno:

dalle 8:30 alle 12:30 per 4 giorni alla settimana;

dalle 8:30 alle 11:30 per 1 giorno alla settimana mediante accesso libero;

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 per l’accesso libero alle Postazioni self service e per gli accessi agli Sportelli di Linea solo con prenotazione obbligatoria.

Ciò è stato reso noto dallo stesso istituto tramite la circolare n. 103/2019. Lo stesso orario sarà in vigore anche per l’apertura e chiusura delle filiali e le agenzie complesse. Subisce delle variazioni anche l’offerta di servizi che si arricchisce di ulteriori attività. Gli uffici svolgeranno due tipi di attività:

informazione di primo livello;

informazione di secondo livello.

INPS: informazioni di primo livello

Il servizio di informazione di primo livello comprende l’accoglienza dell’utenza e sono:

la Reception;

Le Postazioni self-service;

Gli Sportelli veloci;

Gli Sportelli di Linea.

Reception: presieduto dal personale dell’istituto è ha il compito di orientare l’utente verso gli altri moduli.

Postazioni self-service: il personale assiste l’utente nei servizi web e nei casi di rilascio di servizi ad accesso semplificato con tessera sanitaria. Inoltre forniscono assistenza anche per la navigazione sul sito istituzionale per la presentazione di domande on line, accesso a servizi e transazioni.

Sportelli veloci: questi si occupano si servizi a bassa complessità come richiesta del pin, la variazione di dati anagrafici e di residenza, la comunicazione di decesso, la revoca quote associative sindacali, e così via.

Sportelli di Linea: forniscono informazioni generale sui servizi dell’Istituto. Danno assistenza sulle prestazioni e sulle modalità di presentazione delle domande, informazioni sullo stato delle pratiche, gestione eventi su prestazioni in essere. Presso tali sportelli il personale è preparato anche su competenze trasversali e i tempi di massimi di erogazione è di 10 minuti.

Informazioni di secondo livello

Le informazioni di secondo livello è un servizio qualificato che tratta di argomenti specifici promossi dall’utente, che possono riguardare assistenza sulle opzioni previdenziali e selle valorizzazione del patrimonio contributivo.

Nello specifico, la risposta o l’assistenza specialistica è collegata a un procedimento in corso scelto dall’utente, mentre la consulenza simula gli scenari futuri per dare agli utenti una consapevolezza sulle prospettive offerte dalla previdenza, sulle scelte in materia assicurativa o contributiva, sulle possibilità di accesso agli strumenti di tutela previsti al verificarsi di determinati eventi, come la perdita involontaria del lavoro o di una situazione di disagio economico, anche estesa al proprio nucleo familiare.

Questi servizi sono forniti su appuntamento, in modalità veloce o da remoto, da personale qualificato sulla specifica materia e in orari dedicati, e prevedono un minimo di 15 ad un massimo di 30 minuti di erogazione del servizio.

Contatti INPS: tutte le mail delle sedi INPS

