nuovi smartphone Oppo: arrivano Oppo A91 e Oppo A8

E’ tempo di freschezza in casa Oppo, la casa cinese ha deciso di lanciare due nuovi smartphone dalla portata più economica, ovvero i modelli Oppo A91 e Oppo A8. Andiamo a scoprirne le caratteristiche.

Oppo A91 e Oppo A8: caratteristiche dei nuovi smartphone cinesi

Oppo A8 avrà un prezzo di circa 155 Euro, al momento comunque non è ancora immesso sul mercato occidentale. Si compone di una cover opaca plastificata a tinte unite, ha lo schermo da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600×720 pixel) e un notch a goccia con una fotocamera frontale da 8 megapixel. Oppo A8 ha un processore octa core MediaTek Helio P35, con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, espandibili con schede microSD fino ad una capienza di 256 GB. Tre le lenti ed un flash LED, per la fotocamera posteriore, con sensori da 12, 2 e 2 megapixel. Il sistema operativo sarà Android 9 e non l’aggiornato Android 10.

Oppo A91 avrà un prezzo leggermente superiore, di circa 260 Euro. Avrà una cover (forse plastificata, forse in vetro) lucida con sfumature di colore ed uno schermo AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione full HD+ (2400 x1080 pixel) e un notch a goccia di piccole dimensioni con la fotocamera frontale da 16 megapixel. La componente hardware comprende il processore octa core MediaTek Helio P70, affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage, allargabili con schede microSD fino a capienza di 256 GB.Quattro sono le lenti nel modulo fotografico posteriore. Con sensori da 48, 8, 2 e 2 megapixel. Anche Oppo A91 avrà il sistema Android 9. Non resta che attendere news sul loro rilascio in Europa per godere di due buoni ed economici smartphone.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube