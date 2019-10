Nuovo bando di Concorso Aeronautica Militare: ecco le novità

Il Ministero dell’interno ha pubblicato un nuovo bando di Concorso per la Difesa, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale che prevede l’immissione del corpo militare di 9 unità, il tempo per candidarsi al bando scade il 10 ottobre 2019 esclusivamente online, cliccando sul link del relativo bando, valido per nuovo personale all’interno dell’Aeronautica Militare, le novità sono che il nuovo bando è riservato ai VFP 4, sarà per loro possibile farne parte per 4 anni, andiamo a vedere quali sono le novità da conoscere.

Le novità, i requisiti in possesso dei candidati

1)Cittadinanza italiana

2)Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado

3)Godimento dei diritti civili e politici

4)Non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, oppure prosciolti, d’autorita’ o da ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneità psico-fisica e quelli disposti dall’articolo 957 comma 1 lettere b e e-bis

5)Non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionamento sospesa o con decreto penale di condanna, oppure non essere in atto imputati in procedimenti per delitti non colposi

6)Aver compiuto il 18esimo anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 30esimo anno di età

Il 10% dei posti è riservato alle seguenti categorie:

1)Figli di militari deceduti in servizio

2)Diplomati verso le scuole militari

3)Assistiti dell’opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari dell’Arma dei Carabinieri

4)Assistiti dell’opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei militari di Carriera dell’Esercito

5)Assistiti dell’opera Nazionale Figli degli Aviatori

6)Assistiti dell’istituto Andrea Doria, per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare

Ogni altro dettaglio sulle modalità di presentazione della domanda di ammissione è indicato nel bando attraverso il sito del Ministero della Difesa www.difesa.it alla sezione “Siti di interesse e approfondimenti-concorsi e scuole Militari-Concorsi Online

