Nuovo controller PS5: immagini su Twitter

In odore di uscita della nuova strabiliante console della Sony, su Twitter sono apparse le immagini del nuovo controller PS5 in tutto il suo abbagliante splendore.

Controller PS5: le prime immagini del joystick di ultima generazione

Si tratta di DualSense, il nuovo controller PS5 di cui sono apparse le immagini su Twitter, all’account ufficiale di Playstation. Si tratta di un joystick quasi interamente bianco dal design più levigato, ma le cui novità si trovano soprattutto nelle funzionalità. Il vice presidente della Sony ha di fatto spiegato che i nuovi controller PS5 avranno una diversa sensibilità sul versante touch e che DualSense avrà una miglioria sul piano audio e vibrazioni, con un sistema rivoluzionario per amplificare le esperienze di gioco per gli utenti che godranno dei videogiochi della PS5.

Il touchpad del nuovo controller PS5 sarà più ampio, il colore del modello postato in immagini su Twitter è interamente bianco con le sole levette analogiche di colore nero ed i tasti posteriori tutti neri. Non è ancora noto il prezzo di un singolo joypad se comprato separatamente dalla console. Ma in un futuro prossimo, quando la innovativa PS5 sarà sbarcata sul mercato ne sapremo di più. Ora, prima di mettere le mani e giocare, bisogna solo appagarsi gli occhi.

