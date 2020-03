Nuovo Coronavirus: le Faq aggiornate della Federfarma

Disponibile in tutte le farmacie italiane il volantino della Federfarma che informa su tutto quello che c’è da sapere sul nuovo coronavirus rispondendo a quelli che sono i dubbi più frequenti dei cittadini, spaventati dalla possibilità di contagio e incerti sul da farsi. Vediamo quali sono le risposte che la Federfarma fornisce ai cittadini e i consigli che dispensa ai cittadini italiani. Contrastare il diffondersi del virus è importante e per farlo è necessario seguire le indicazioni diffuse dal Ministero della Salute. Importante, inoltre, è non farsi allarmare dalle notizie prive di fondamento scientifico che stanno circolando in questi giorni sia sul web che sugli organi di stampa cartacei e televisivi.

Coronavirus, cos’è?

Il COvid-19, isolato di recente in Cina, è un virus che appartiene a una famiglia che può causare dal semplice raffreddore a patologie più gravi quali la Mers (Sindrome

respiratoria mediorientale) e la Sars ( la Sindrome respiratoria acuta grave). Un nuovo coronavirus è un ceppo nuovo che fino ad ora non era mai stato identificato nell’uomo. Ci troviamo, quindi, di fronte ad un nuovo coronavirus, un virus che prima di adesso non erà mai stato identificato nell’uomo.

Coronavirus i sintomi

I sintomi generali del coronavirus sono febbre, raffreddore, tosse, in alcuni casi difficoltà respiratori che nei casi più gravi possono trasformarsi in polmonite. Il Virus nCoV-19 ha dei sintomi che possono anche essere scambiati per quelli di una normale influenza.

Coronavirus e contagio

La trasmissione del virus può avvenire solo tramite contatto stretto con un paziente già infettato. Non si trasmette, quindi, nell’aria ma solo tramite lo scambio di saliva (che può avvenire anche con colpi di tosse o starnuti ma solo se si è a distanza ravvicinata).

Esiste un vaccino?

Al momento non esiste un vaccino per evitare di essere contaggiati dal Coronavirus 2019-nCov e la terapia per curare i pazienti infetti varia in base ai sintomi che questi ultimi presentano. Per prevenzione si consiglia di seguire le regole già diffuse dal Ministero della Salute, come ad esempio lavarsi le mani, coprirsi la bocca prima di tossire o starnutire, evitare di mangiare frutta non lavata o alimenti come carne e pesce crudi.

Coronavirus: le FAQ

Esiste un trattamento per un nuovo coronavirus? Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il trattamento deve essere basato sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere molto efficace.

Cosa posso fare per proteggermi? Le raccomandazioni per ridurre l’esposizione e la trasmissione di una serie di malattie respiratorie comprendono il mantenimento dell’igiene delle

mani (lavare spesso le mani con acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino

chiuso immediatamente dopo l’uso e lavare le mani), pratiche alimentari sicure (evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate) ed evitare il contatto

ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti

Come si contrae questo coronavirus? La trasmissione da uomo a uomo è stata confermata, ma sono necessarie ulteriori informazioni per valutare la portata di questa modalità di trasmissione . La fonte dell’infezione non è nota e potrebbe essere ancora attiva.

Che fare se si è soggiornato in un ospedale in cui è stata ricoverata una persona malata? Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto con il paziente. I malati affetti da infezione da nuovo Coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in ambienti separati dagli altri degenti. Sinora non è stata segnalata alcuna infezione da nuovo coronavirus contratta in ospedale o altra struttura sanitaria.

Dove posso trovare altre informazioni sul nuovo Coronavirus? Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e attivato il numero di pubblica utilità 1500

