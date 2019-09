Nuovo Mazda CX-30, il nuovo Suv arriva in Italia

Il nuovo crossover della Mazda, CX-30, è pronto per il lancio sul mercato italiano previsto con due open weekend che si svolgeranno il 21-22 settembre e il 28-29 settembre prossimi. Questa vettura si candida ad essere la soluzione ideale per soddisfare al meglio le esigenze di una vasta tipologia di clienti.

Le motorizzazioni

La Mazda CX-30 si presenterà con due motorizzazioni benzina/ibrida e una diesel. Ottima per chi pratica il commuting urbano grazie al 2.0L benzina SKYACTIV-G MAZDA HYBRID da 122 CV, sia per chi percorre molti chilometri in autostrada grazie al 1.8 diesel da 116 CV, senza tralasciare l’utente più sofisticato, in cerca di un motore con tecnologia avanzata, con prestazioni di rilievo e consumi contenuti con il 2.0L benzina SKYACTIV-G MAZDA M HYBRID da 180 CV, con la rivoluzionaria ed esclusiva tecnologia SPCCI. Entrambi i motori a benzina soddisfano la normativa Euro-6d, obbligatoria da gennaio 2021.

Le misure e le capacità

La sua lunghezza è di 4.395 mm, il bagagliaio è 430 litri, la Mazda CX-30 si offre al cliente che cerca un SUV a vocazione urbana, agile nel traffico cittadino, in grado di trasportare al meglio una famiglia di 4 persone con bagagli. Con la nuova tecnologia Skyactiv-Vehicle Architecture, insieme ai più moderni sistemi di assistenza alla guida i-Activense, garantisce la perfetta armonia tra uomo e macchina, il vero piacere di guida, un aspetto che costituisce un importante motivazione d’acquisto per il cliente.

I prezzi

I prezzi vanno da 24.750 euro ad arrivare al top con 33.950 euro, e si vanno a posizionare in una fetta di mercato della sua categoria e per questo Mazda CX-30 è pronta a lanciare una vera sfida sul mercato alle concorrenti. Per tutti i clienti che acquisteranno l’auto entro il 30 settembre, Mazda offrirà il Celebration Pack del valore di oltre 2.000 euro che comprende il programma Mazda Best5, che estende la copertura dai guasti imprevisti fino a 5 anni o 200.000 km, e i primi 5 tagliandi di manutenzione programmata gratuiti. Ancora, tutti quelli registrati al “tienimi informato”, entro il 30 settembre, avranno diritto ad uno sconto del 30% sugli accessori originali sulla vettura.