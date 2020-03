Nuovo modello Autocertificazione Coronavirus: cosa succede se non posso stamparlo?

Il Governo attraverso il decreto emanato il 9 marzo ha disposto il divieto per tutti i cittadini presenti sul territorio italiano, di spostarsi per motivi strettamente necessarie e muniti di apposita Autocertificazione. In sostanza, l’Esecutivo ha vietato la libera circolazione, ma nello stesso tempo, ha concesso ai cittadini la possibilità di spostarsi solo nei casi previsti all’Autocertificazione, che né giustifica la circolazione urgente.

Una misura necessaria al fine di contenere i contagi dell’epidemia da Covid-19. I motivi indicati nell’Autocertificazione sono quattro, quali:

comprovate esigenze lavorative; situazioni di necessità; motivi di salute; rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È bene rammentare che i cittadini non sono autorizzati a circolare all’interno del proprio Comune di appartenenza senza un valido motivo e sprovvisti di Autocertificazione, la dichiarazione menzognera viene severamente punita per legge.

Si tratta, di un divieto tassativo in vigore fino al 3 aprile 2020, non solo. Non sono acconsentiti assembramenti di persone, ossia affollamenti di gruppi di persone nello stesso posto, non sono ammesse le attività individuali, come ad esempio passeggiate, feste, sport di gruppo e così via.

In sintesi ogni spostamento eseguito dal singolo cittadino deve essere supportato dal valido motivo indicato nell’Autocertificazione. Inoltre, nel modulo il cittadino dovrà dichiarare di non essere sottoposto alla quarantena, l’inosservanza di tale disposizione porta a una condanna penale.

Autocertificazione Covid-19: cosa indicare nell’elenco

Il Governo attraverso la nuova certificazione impone i cittadini la dichiarazione degli spostamenti e la presa visione dell’articolo 1, comma 1, lett. C. Nello specifico, sottolineiamo la dicitura “di non essere risultato positivo al virus COVID-19”. Una forma che molto probabilmente seguirà una chiarificazione dall’Esecutivo.

I dati da indicare nell’Autocertificazione riguardano i dati personali, ossia: Cognome e nome, data e luogo di nascita, luogo di residenza con l’indicazione della via, del numero civico e del Paese. Va riportato il numero telefonico, e l’indicazione di un documento d’identità. Infine, è necessario riportare all’interno del modulo il motivo dello spostamento in modo chiaro e preciso.

Cosa si rischia nel violare la limitazione prevista dal decreto? Il soggetto che produce una dichiarazione mendace o infrange la norma rischia una multa di circa 206 euro, non solo. La violazione può portare alla pena detentiva fino a 3 mesi.

Autocertificazione Coronavirus: dove presentarla?

L’Autocertificazione che giustifica lo spostamento non necessità di una presentazione all’organo competente, ma è importante che accompagni il cittadino nella fase di movimento. Nel momento in cui il cittadino viene fermato per un controllo deve esibire la certificazione.

Autocertificazione: Come fare se non si dispone di una stampante?

Il cittadino che deve spostarsi per motivi urgenti e non dispone di una stampante funzionante, può trascrivere il testo completo in tutte le sue parti, apporre la firma e portalo con sé.

Se si dimentica il modulo a casa cosa succede? Se il cittadino durante il controllo eseguito dalle Forze dell’Ordine ha dimenticato di portare con sé l’autocertificazione, può rilasciare una dichiarazione verbale. Poi, successivamente sarà comprovata la veridicità delle dichiarazioni rese.

L’Autocertificazione da smartphone è valida?

In sostanza, l’autocertificazione durante il controllo deve essere convalidata dal Pubblico Ufficiale, quindi, non è ritenuta valida, né conforme il modulo in pdf o foto.

Si può presentare il modulo attraverso l’app? Mancano le deliberazioni specificativi sugli strumenti digitali, come app o formato word ecc.

Il nuovo modulo di autocertificazione in PDF

