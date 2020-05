Al via la fase 2 da domani 4 maggio 2020, il nuovo modulo di autocertificazione da utilizzare negli spostamenti, il quarto dall’inizio della pandemia. Tra i tanti dubbi, è stato chiarito che l’ autocertificazione deve sempre essere utilizzata negli spostamenti. È possibile scaricare qui il modulo, stamparlo o salvarlo in Pdf, da portare nei vari spostamenti possibili. Per sapere le motivazioni che permettono l’uscita, consigliamo di leggere: Coronavirus e fase 2: i 10 casi in cui è possibile uscire di casa

Il modulo è scaricabile qui: autodichiarazione_editabile_maggio_2020

Nuovo modulo autocertificazione Fase 2 Coronavirus (pdf)

