Nuovo Nokia 5.2 Captain America in arrivo

Potrebbe essere annunciato al MWC di questo 2020 in nuovo Nokia 5.2 Captain America, questo il suo “nome in codice”. Il nuovo smartphone finlandese potrebbe essere annunciato assieme ai Nokia 8.2 5G e al Nokia 1.3. Scopriamo di più su questo nuovo smartphone in arrivo.

Nokia 5.2: Captain America è il suo nome

Una reminiscenza dalla Marvel, forse per la forma a scudo (come l’arma del supereroe omonimo) del modulo circolare per le fotocamere o forse un semplice omaggio alla moda cinecomics del momento. Ad ogni modo dovrebbe essere presentato al prossimo MWC di Barcellona, assieme ad altri due modelli di punta, della casa finlandese, di prossima uscita. Ma quali sono le caratteristiche di questo Nokia 5.2 dal nome in codice così altisonante? Andiamo a scoprirlo.

Nokia 5.2 le caratteristiche di Captain America

Il Nokia 5.2 fa sfoggio del notch nella parte superiore dello schermo, per il quale si prevede una diagonale di 6,2 pollici. Secondo Evan Blass, lo smartphone integrerà il processore octa core Snapdragon 632, 6 GB di RAM e 64 GB di storage. Il sito Nokiamob aveva invece previsto 3/4 GB di RAM e 32/64 GB di storage. Per quanto riguarda il suo prezzo, al momento gli esperti di mercato ipotizzano una cifra molto vicina a quella dei 170 euro. Come detto, il suo modulo fotografico posteriore ha una forma circolare, simile ad uno scudo che incorpora quattro lenti e un flash dual LED. In ultimo, non è chiaro se sarà installato un sistema Android 10 di ultima generazione, o meno.

