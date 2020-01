nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S6 5G: caratteristiche

Arriva il nuovo tablet con il 5G in casa Samsung, sarà pressappoco identico al precedente modello LTE, con la vera novità nel suo modem Qualcomm in 5G. Sarà il Samsung Galaxy tab s6 5g. Andiamo a scoprirne le caratteristiche.

Samsung Galaxy Tab S6 5G: specifiche e caratteristiche

Sarà il primo tablet compatibile con la nuova generazione di reti 5g, Samsung Galaxy Tab S6. Secondo le indiscrezioni, apparse nel dicembre scorso e ancora ad oggi in fase di sviluppo e rumors, il nuovo modello della casa coreana dovrebbe attenersi alle caratteristiche e specifiche del precedente Samsung LTE, con l’unico aggiornamento per il suo modem, uno Snapdragon x50, ovviamente 5G.

Il Samsung Galaxy Tab s6 5G avrà dunque un Super AMOLED da 10,5 pollici come schermo ed una risoluzione WQXGA (2560×1600 pixel), sarà incorporato da un processore octa core Snapdragon 855, 6 GB di RAM, ed uno storage di 128 GB, una slot microSD ed una fotocamera frontale da 8 megapixel, mentre saranno due le fotocamere posteriori, ciascuna da 13 e 5 megapixel (ovvero standard e ultra grandangolare), in fine una batteria da 7.040 mAh. E le sue caratteristiche non terminano qui.

Non dovrebbero mancare tra le altre specifiche del Samsung Galaxy tab S6 5G una stilo S Pen e la cover per la tastiera opzionale, oltre ai moduli WiFi 802.11ac ed un bluetooth 5.0. Ovviamente sarà presente un lettore di impronte digitale, una porta USB di tipo C e ben quattro altoparlanti con supporto Dolby atmos. Al momento rimane invece incerta la sua distribuzione in Italia. Non resterà che attendere ulteriori news in merito.

Per essere sempre aggiornato, seguici su: Facebook - Twitter - Gnews - Telegram - Instragram - Pinterest - Youtube