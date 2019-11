Nuovo Tesla pickup: ecco quando sarà svelato

Il prossimo 21 novembre assisteremo al debutto del nuovo Tesla Pickup. Lo ha confermato con un “tweet”, il numero uno di Tesla, l’amministratore delegato Elon Musk. Per il momento non sappiamo molto di questo modello a parte quello che ci ha detto il boss di Tesla che ha definito il proprio veicolo come un “corazzato blindato del futuro” con un audace design “cyberpunk”, “come se fosse uscito da un film di fantascienza”.

Si dovrebbe trattare di un modello di grosse dimensioni capace di trasportare dietro di se addirittura altri veicoli. Sempre secondo quanto dichiarato da Elon Musk in precedenza il nuovo Tesla Pickup, il cui nome al momento è sconosciuto, dovrebbe avere un prezzo di partenza intorno ai 50 mila dollari. I pick-up sono ancora i veicoli più venduti in Nord America, quindi la mossa ha un senso da un punto di vista finanziario.

Ford ha venduto oltre 900.000 camion Serie F nel 2018, rendendolo il veicolo più venduto negli Stati Uniti. Ford prevede di lanciare una versione elettrica dell’F-150 prima del 2022 . Ricordiamo infine che i piani di espansione di Tesla oltre il pickup includono anche il crossover Model Y , che verrà consegnato ai clienti nei prossimi mesi, il nuovo Roadster e il camion elettrico Tesla Semi. Vedremo dunque come sarà il nuovo modello di Tesla che per il momento comunque dovrebbe ancora essere lontano dal suo debutto sul mercato.

