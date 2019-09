Nuovo volantino di Expert, battuti Unieuro e MediaWorld?

Expert ha dichiarato apertamente guerra ad altri suoi colleghi: stiamo parlando per la precisione di Unieuro e MediaWorld. Lo fa con il lancio di un nuovo volantino ricchissimo di opportunità di risparmio,con le quali il consumatore può pensare di richiedere un prestito senza interessi al raggiungimento di una cifra minima di spesa.

Attenzione, però, perché tutti i prezzi di cui vi parleremo nell’articolo non sono validi su tutto il territorio nazionale, ma sono accessibili solamente dagli utenti residenti nelle vicinanze di un negozio Expert DGgroup. Infatti, in generale, vi consigliamo di controllare sempre l’ultima pagina delle campagne promozionali per sapere quali sono le esatte location.

Ma ritornando al discorso principale del nostro articolo, nel nuovo volantino di Expert protagonista assoluto è il Tasso Zero, e cioè la possibilità di richiedere un prestito da restituire in 10 o 20 comode rate mensili, senza doversi minimamente preoccupare anche degli interessi.

Come presentare la richiesta? Bisogna recarsi in negozio con le buste paga dei mesi precedenti, in caso contrario non verrà concesso a prescindere.

Detto questo, diamo uno sguardo più da vicino alle offerte del volantino.

Nuovo volantino di Expert, ecco le offerte con cui tenta di abbattere Unieuro e MediaWorld.

Parliamo del mondo dei cellulari ed iniziamo del parlarvi dell’Huawei P30 Pro il quale è possibile averlo a 779 euro.

Se poi tale cifra sia troppo elevata, allora è possibile puntare verso la versione base, il Huawei P30, raggiungibile con il pagamento di 599 euro.

Ma ci sono anche altri cellulari che possono fare al caso nostro, come P30 Lite o per lo Huawei Mate 20 Lite, rispettivamente di 299 e 179 euro.

Questa era solo un’infarinatura di quello che è il vero volantino di Expert. Ovviamente, i cellulari sono uno degli oggetti di interesse principale di ogni persona, ma ci sono anche altri dispositivi sul volantino che possono piacervi.

